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Японія виділить Україні додаткові
$100 мільйонів: на що...

Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:50

Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що...

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримає від Японії додаткову гуманітарну допомогу. Йдеться про 100 мільйонів доларів.

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Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що підуть гроші
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:50

зарплату медикам лучше выплатите
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