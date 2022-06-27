Україна отримає від Японії додаткову гуманітарну допомогу. Йдеться про 100 мільйонів доларів.
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Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що підуть гроші
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Додано: Чет 30 чер, 2022 12:50
Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що...
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Дивися повний текст
Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що підуть гроші
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