Аналітики компанії ЛУН оновили статистику цін на новобудови по всій Україні.
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Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва, Львова та Одеси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:40
Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва,...
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Дивися повний текст
Скільки зараз коштують квартири в новобудовах Києва, Львова та Одеси
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