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У Держприкордонслужбі пояснили,
за яких умов росіяни...

У Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов росіяни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:27

У Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов росіяни...

Пропонуємо до обговорення:
Від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Російської Федерації

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У Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов росіяни законно можуть потрапити до нашої країни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:27

вам потрібно було повністю подати коментар Голови Прикордонної Служби , щоб ми мали змогу оцінити незрівнянну гопницьку манеру спілкуватись цього пана. Йопаний сором
shaluts14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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