Як стверджують економічні експерти, середній показник здорожчання по країні становитиме 20-25%.
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Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та паливо в Україні до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:35
Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та...
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Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та паливо в Україні до кінця року
Додано: Суб 02 лип, 2022 06:50
а чому не не надали повний коментар дайнека? почитайте, цініть стилістику . І такі люди на найвищих псадах,фу
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