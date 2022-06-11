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Виїзд з України хочуть
заборонити ще одній категорії...

Виїзд з України хочуть заборонити ще одній категорії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:48

Виїзд з України хочуть заборонити ще одній категорії...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада пропонує заборонити виїжджати за кордон українцям, що мають доступ до державної таємниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР.

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Виїзд з України хочуть заборонити ще одній категорії українців
R2
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