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У Раді пропонують розширити
категорію чоловіків, яким...

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:39

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину.

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У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:39

Класс... это чтобы депутаты могли уехать?
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:44

Можешь обосновать?
vitya232324
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 23:14

Депутатов, судей и прочих народных избранников не призовут. Влад, не вижу смысла в вашем высказывании.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:14

цікаво, а фопівські робочі контракти сюди відносяться чи ні?
faddistr2020
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:27

Класс как всегда для народного мяса.... Бизнесмены и проче будет в норм а вы дозните за их бизнеса.
kazanova100
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:31

Re: У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...

для тех, кто имеет недвигу или бизнес за рубежом...
То есть любой наш казнокрад с активами или виллой на Западе получит еще и картбланш на выезд. Да еще и с челядью впридачу, так как доли то там то сям числятся зачастую именно на ней.
Цинизм просто зашкаливает
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:42

  vladkokovlad007 написав:Класс... это чтобы депутаты могли уехать?

Нет, только те, кто уже купил недвижимость за рубежом.
Остальным - "строить дороги", пока не купят виллу в Баден-Бадене.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:54

Re: У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...

особам, які через відкриття такої можливості реально приноситимуть не зрівняно більше користі вітчизняній економіці (а отже й обороноздатності), ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе та сім’ї

как-то очень расплывчато пункт прописан... "не зрівняно більше користі" -- это сколько в "бумаге"?
_hunter
 
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