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Шахраї почали пропонувати
клієнтам ПриватБанку гроші від...

Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:54

Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від...

Пропонуємо до обговорення:
Інформація про появу нової шахрайської схеми була опублікована в Telegram-каналі PrivatBank_insider.

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Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від Ахметова
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:54

кто их только держателям карт привата не предлагает
cohan
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