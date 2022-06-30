|
|
|
В Україні планують побудувати 7,1 гігават нових...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лип, 2022 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Зелена трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України. Мета - побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії.
Дивися повний текст В Україні планують побудувати 7,1 гігават нових потужностей зеленої енергетики – Міненерго
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98069
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лип, 2022 09:17
мошенники с зеленым тарифом активизировались...хотят под шумок войны, типа "хорошее дело" запустить руку в бюджет страны... надо отменять грабительский зеленый тариф.... нет такого высокого зеленого, цвета доллара, тарифа нигде в мире... только в воюющей Украине есть.. достали эти тырщики всех уже... из за этих тырщиков нет у нас вооружения для защиты от врага и из за них фактически на нас напала параша..
-
2germ2
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 05.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лип, 2022 10:10
2germ2
тихо тихо, рижий ще мутить маліну і держава має йому все повернути!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13758
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|