Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з кризи дефіциту палива.
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Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:50
Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з...
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Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи
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