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Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лип, 2022 19:09
Пропонуємо до обговорення:
Відомий криптовалютний аналітик Том Вейс у стримі на YouTube висловив думку, що ведмежий тренд на ринку критповалют ще не закінчено і найближчим часом курс Bitcoin може продовжити зниження до $14 500.
Дивися повний текст Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14 500 — аналітик
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R2
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:09
Скоро за Bitcoin будуть давати у морду...
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blackwi
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:49
Цена этому недоразумению - 0.00
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75stasstas75
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Ірина_, Модератор