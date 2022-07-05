RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin найближчим часом може
продовжити падіння до $14...

Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:09

Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14...

Пропонуємо до обговорення:
Відомий криптовалютний аналітик Том Вейс у стримі на YouTube висловив думку, що ведмежий тренд на ринку критповалют ще не закінчено і найближчим часом курс Bitcoin може продовжити зниження до $14 500.

Дивися повний текст
Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14 500 — аналітик
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98073
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:09

Скоро за Bitcoin будуть давати у морду...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:49

Цена этому недоразумению - 0.00
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 443
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіст розповів, за яких умов курс долара може...
R2 » Вів 05 лип, 2022 19:10
0 18
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 19:10
R2
Страхові виплати під час війни: чому страхова може відмовити
R2 » Сер 29 чер, 2022 13:37
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 чер, 2022 13:37
spread
Bitcoin до кінця року зросте в ціні у 5 разів – прогноз
R2 » Сер 22 чер, 2022 08:55
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 чер, 2022 08:55
andriiosypov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron