Останнім часом все частіше НБУ говорить про можливість скасування фіксованого курсу долара 29,25 грн, запровадженого в день російської агресії 24 лютого.
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Економіст розповів, за яких умов курс долара може підскочити до 60 гривень
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:10
Економіст розповів, за яких умов курс долара може...
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Дивися повний текст
Економіст розповів, за яких умов курс долара може підскочити до 60 гривень
Додано: Вів 05 лип, 2022 21:47
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