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Економіст розповів, за яких
умов курс долара може...

Економіст розповів, за яких умов курс долара може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:10

Економіст розповів, за яких умов курс долара може...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом все частіше НБУ говорить про можливість скасування фіксованого курсу долара 29,25 грн, запровадженого в день російської агресії 24 лютого.

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Економіст розповів, за яких умов курс долара може підскочити до 60 гривень
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:47

Ни один эксперт ещё не отвечал за неверный прогноз. Никто не делает расчетов. Без расчетов делать прогноз - это вредительство.
balta_laska
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Модератори: Ірина_, Модератор

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