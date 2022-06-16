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Подвійний валютний курс:
вбивця бізнесу, що рятує...

Подвійний валютний курс: вбивця бізнесу, що рятує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51

Подвійний валютний курс: вбивця бізнесу, що рятує...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку сьогодні лякає всіх українців, які втрачають на подвійному валютному курсі. Втрати на різниці офіційного і фактичного курсу відчувають усі: від пересічних українців, ФОП, які отримують доходи у валюті, так і бізнесу, що веде зовнішньоекономічну діяльність.

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Подвійний валютний курс: вбивця бізнесу, що рятує українську економіку
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51

Ну теперь банки, которые на этом зарабатывают и будут поддерживать ЗСУ и экономику
vova_pochernin
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Модератори: Ірина_, Модератор

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