ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення - на столичній Оболоні
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ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення - на столичній Оболоні
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:54
ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення...
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ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення - на столичній Оболоні
Додано: Сер 06 лип, 2022 15:55
Увидела сегодня случайно, зашла. Отличное место, работают кондиционеры, несколько платежных терминалов. Лестница на второй этаж, что там, не знаю ). Но впечатление очень приятное.
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