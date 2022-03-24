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Finance.ua: ПриватБанк,
monobank і не тільки. Що...

Finance.ua: ПриватБанк, monobank і не тільки. Що...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:04

Finance.ua: ПриватБанк, monobank і не тільки. Що...

Пропонуємо до обговорення:
«Картковий туризм» усе?
У вівторок, 5 липня, ПриватБанк офіційно повідомив, що з 6 липня буде встановлено ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Дивися повний текст ПриватБанк, monobank і не тільки. Що змінилося з 6 липня для безготівкових валютних операцій
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:05

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