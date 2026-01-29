Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 21:04

  Xenon написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Xenon
:mrgreen: :shock:
Трамп:

Мы отправили некоторое количество оружия; оно должно было попасть к народу Ирана. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправляли, оставили его себе.

Я очень недоволен определенной группой людей, и они за это дорого заплатят.
--------------------------------
Как почти всегда, вы ссылок не даёте.

специально для Вас ))
https://youtu.be/LUF1EL7qInw

правда там прямая речь, НО можете включить перевод субтитров

Спасибо.
Но можно это делать сразу, без дополнительных просьб.
Интересно, что это за "группы людей" и что за такое "красивое оружие", которое они не захотели отдать?
Хотя Трампу и сочинить недолго.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 21:07

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:- чем вас так пугает Білорусь 2.0?

недостатність зовнішнього фінансування, без якого в нас жодних перспектив вийти на рівень життя хоча б Польщі.
.........
Думаю, до войны мы могли бы при разумной политике обойтись и без зовнішнього фінансування.
И я не убеждён, что оно будет после войны. По крайней мере, в достаточных количествах.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 21:13

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:- чем вас так пугает Білорусь 2.0?

недостатність зовнішнього фінансування, без якого в нас жодних перспектив вийти на рівень життя хоча б Польщі.
.........
Думаю, до войны мы могли бы при разумной политике обойтись и без зовнішнього фінансування.
И я не убеждён, что оно будет после войны. По крайней мере, в достаточных количествах.
В черговий раз для тих в кого у їх проблемах винуватий ХТОСЬ, а раз так - то цей ХТОСЬ зобовязаний ці проблеми вирішити
1 Чарівної палички -не існує
2 Як тільки дюра-бачі ДОВЕДЕ що з ним можна працювати і запросивши його керувати якимось проектом який буде кимось фінансувати - то фінансис ОТРИМАЄ дохід..
Тоді відбою не буде, на заході валом вільного капіталу..
От тільки проблема для совків і фантазерів
Ні першому, ні другому - грошей не дадуть.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 22:24

Пенсии в Иране

Тут спрашивали есть ли пенсия в Иране.
Ради интереса посмотрел что там на сегодня:
Возраст: мужчины 60-62г, женщины 55-57 лет.
Минимальный стаж: мужчины 25 лет, женщины 20 лет.
Расчет суммы пенсии: базовая зарплата / 30 * количество лет стажа.
Но не больше зарплаты и не меньше минимальной пенсии.
Т.е. при стаже 30 лет - пенсия равна зарплате.
Есть потолок максимальной пенсии - около 7 минимальных пенсий.
Минимальная пенсия 166 млн риалов = 5500 грн.
Наши пенсионеры были бы очень довольны такой системой наверняка :wink:
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 22:50

непогано годують

  TUR написав:Тут спрашивали есть ли пенсия в Иране.
Ради интереса посмотрел что там на сегодня:
Возраст: мужчины 60-62г, женщины 55-57 лет.
Минимальный стаж: мужчины 25 лет, женщины 20 лет.
Расчет суммы пенсии: базовая зарплата / 30 * количество лет стажа.
Но не больше зарплаты и не меньше минимальной пенсии.
Т.е. при стаже 30 лет - пенсия равна зарплате.
Есть потолок максимальной пенсии - около 7 минимальных пенсий.
Минимальная пенсия 166 млн риалов = 5500 грн.
Наши пенсионеры были бы очень довольны такой системой наверняка :wink:

тут за згадку що в РБ "непогано годують" запинали дописувача
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 23:28

Як вірно зображати на мапах Кримський п-ів

Як вірно зображати на мапах Кримський п-ів
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 23:47

Hotab
Ещё об операции по спасению лётчиков.
Уже не от журналистов. а от Трампа:
Трамп подробно описал поисково-спасательную операцию, которая проводилась в выходные, заявив, что в ней участвовал 21 самолет для спасения одного пилота и около 155 самолетов для спасения второго. Он сказал, что американские военнослужащие провели сложную операцию по дезинформации, чтобы спасти второго летчика, который оказался в ловушке глубоко на иранской территории.

В какой-то момент Трамп спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна , может ли он сказать, сколько американских военнослужащих участвовало в миссии. Генерал ответил, что «с удовольствием сохранил бы это в секрете», но президент добавил: «Я сохраню это в секрете, но их были сотни».
........Президент заявил, что военные взорвали часть своих собственных самолетов, вместо того чтобы оставить их на земле после того, как они застряли в песке во время миссии. Вместо того чтобы позволить самолетам оставаться целыми и рисковать тем, что иранцы соберут о них технические характеристики, США решили их уничтожить.
........Миссия, начатая после сбития американского военного самолета, длилась два дня и включала в себя сотни бойцов спецназа. Американские самолеты сбрасывали бомбы и вели огонь по иранским конвоям, чтобы не допустить их к месту укрытия летчика, как ранее сообщала газета New York Times .
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-06/trump-threatens-to-jail-journalists-who-wrote-on-rescue-mission?srnd=homepage-europe
Так что Дюрі-бачі был прав.
И похоже, что основная цель была политическая, потому что стоимость операции + потерь явно существенно выше стоимости подготовки пилота. Да ещё с учётом рисков.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 23:58

Shaman
Статья для вас как экономиста: "Америка Трампа неуклонно движется к государственному капитализму." - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-04-03/trump-s-america-is-slouching-toward-state-capitalism?srnd=homepage-europe. Статья из раздела "Мнения".
В романе Джорджа Оруэлла « Скотный двор » (1945) животные сначала принимают лозунг «четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо». Но когда свиньи захватывают власть и восстанавливают отношения с людьми, они меняют лозунг на «четыре ноги — хорошо, две ноги — лучше». Нечто подобное происходит и в США. Десять лет назад консерваторы в один голос твердили: «рынок — хорошо, государство — плохо». Теперь они твердят: «рынок — хорошо, государство — лучше». При президенте Дональде Трампе Америка принимает новую форму государственного капитализма, имеющую огромные последствия не только для экономики, но и для здоровья республики.
Интересно, вы, когда учились, работу Ленина "Империализм как высшая стадия..." не изучали?
Как бы США не повторили опыт Союза, только в худшем варианте.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 1658
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 3021
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 261083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

