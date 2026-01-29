Трамп подробно описал поисково-спасательную операцию, которая проводилась в выходные, заявив, что в ней участвовал 21 самолет для спасения одного пилота и около 155 самолетов для спасения второго. Он сказал, что американские военнослужащие провели сложную операцию по дезинформации, чтобы спасти второго летчика, который оказался в ловушке глубоко на иранской территории.



В какой-то момент Трамп спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна , может ли он сказать, сколько американских военнослужащих участвовало в миссии. Генерал ответил, что «с удовольствием сохранил бы это в секрете», но президент добавил: «Я сохраню это в секрете, но их были сотни».

........Президент заявил, что военные взорвали часть своих собственных самолетов, вместо того чтобы оставить их на земле после того, как они застряли в песке во время миссии. Вместо того чтобы позволить самолетам оставаться целыми и рисковать тем, что иранцы соберут о них технические характеристики, США решили их уничтожить.

........Миссия, начатая после сбития американского военного самолета, длилась два дня и включала в себя сотни бойцов спецназа. Американские самолеты сбрасывали бомбы и вели огонь по иранским конвоям, чтобы не допустить их к месту укрытия летчика, как ранее сообщала газета New York Times .