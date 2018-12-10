RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: ПриватБанк,
monobank і не тільки. Що...

Finance.ua: ПриватБанк, monobank і не тільки. Що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:04

Finance.ua: ПриватБанк, monobank і не тільки. Що...

Пропонуємо до обговорення:
«Картковий туризм» усе?
У вівторок, 5 липня, ПриватБанк офіційно повідомив, що з 6 липня буде встановлено ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Дивися повний текст ПриватБанк, monobank і не тільки. Що змінилося з 6 липня для безготівкових валютних операцій
D2
 
Повідомлень: 243
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:05

ну нарешті!
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 04.03.15
Подякував: 214 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:55

Дич повна.
desman008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
D2 » Чет 26 вер, 2019 14:15
3 2628
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 жов, 2022 07:41
mbitburger2
Finance.ua: Карты с кэшбэком 1 ... 44, 45, 46
D2 » Сер 02 вер, 2020 21:14
450 107735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 21:08
Hotab
Finance.ua: Валютні картки monobank 1, 2, 3
D2 » Пон 10 гру, 2018 13:30
21 19581
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 11:45
kleronys

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1363)
26.10.2022 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.