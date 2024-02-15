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План відновлення України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 06 лип, 2022 14:57
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flysoulfly
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Додано: Вів 13 лют, 2024 16:42
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України
Поділіться власними міркуваннями щодо такого рішення. Коли може розпочатись відновлення України за рахунок прибутків від заморожених активів країни-агресора? Що на вашу думку може стати на заваді реалізації намічених планів?
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Модератор
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Додано: Сер 14 лют, 2024 10:16
Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України
Поділіться власними міркуваннями щодо такого рішення. Коли може розпочатись відновлення України за рахунок прибутків від заморожених активів країни-агресора? Що на вашу думку може стати на заваді реалізації намічених планів?
это какой-то позор (с)
Зачем вообще поднимать эту тему? Мне кажется, что это неуважение к гражданам Украины, которые такие тупые, на их взгляд, что заголовок статьи примут за "перемогу", хотя речь идет, всего лишь о ПРОЦЕНТАХ, которые капают на банковских счетах.
Может начнем уже писать ПРАВДУ - активы вам никто не даст НИКОГДА, максимум - проценты, которые капают в банках, по факту это банк ЕС будет оказывать помощь Украине.
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Примат
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:02
У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни
Як вважаєте, чи допоможуть нам західні партнери із відновленням? Наскільки наша Україна може бути інвестиційно привабливою? Після закінчення війни, звичайно.
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Ірина_
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