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Економіка і фінанси України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 13 лют, 2021 12:27
maksimus silvestris написав:Демографія населення в жовтні: в України різко зросла смертність. Візуалізація
В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр.
Відходить велике покоління бебібумерів 1950-1960-х
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:51
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