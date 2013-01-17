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Економіка і фінанси України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 12:27

  maksimus silvestris написав:Демографія населення в жовтні: в України різко зросла смертність. Візуалізація
В результаті цього жовтневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: жовтень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х рр.

Відходить велике покоління бебібумерів 1950-1960-х
tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:51

Украина наращивает импорт санкционки из Беларуси

https://infobank.by/infolineview/stalo- ... t-tovarov/
maksimus silvestris
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