До 2032 року рівень податкових вилучень з економіки повинен знизитися з 45 до 20%.
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Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 09 лип, 2022 23:12
Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу
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Дивися повний текст
Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу
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