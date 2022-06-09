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Уряд розробляє нову програму
спрощення вимог для бізнесу

Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 23:12

Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
До 2032 року рівень податкових вилучень з економіки повинен знизитися з 45 до 20%.

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Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу
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