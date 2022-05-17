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У Японії створили «кафе проти
прокрастинації»: його не...

У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:49

У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно у TikTok завірусилось відео із японським закладом, який позиціонує себе як «кафе проти прокрастинації».

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У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:49

Раньше контора, требующая раз в час отчитываться о проделанной работе считалась адским местом. Хотя бы потому, что, если работа пошла, то отвлечение на что-то другое полностью её сбивает. А тут самому оплачивать (вряд ли кафе бесплатное) надсмотрщика, который будет тебя терзать раз в 10 минут? Странные люди японцы.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 19:43

Re: У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не..

всего-то им надо - переехать в Китай
cohan
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