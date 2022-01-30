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Гонтарева радить відмовитися
від завищених запитів на...

Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:00

Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважає ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева.

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Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:00

Які ж грамотні!!! "ЄС зіткнувся із найсерйознішим викликом з моменту своєї освіти." Чергове борошно творчості. моксалі кляті...
zoozag
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