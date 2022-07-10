|
|
Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лип, 2022 12:01
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на ринку нерухомості в Україні залишається досить непростою для всіх учасників, що робить ситуацію загалом вигідною для потенційних покупців. Але й вони не поспішають купувати житло.
Дивися повний текст Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98104
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 14:07
потенциальные покупатели? кто они, кто эти люди?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 07:31
Так будет тока дорожать.
Не? Не будет?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 4042
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор