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Квартири в новобудовах
дешевшатимуть — наскільки і чому

Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 12:01

Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на ринку нерухомості в Україні залишається досить непростою для всіх учасників, що робить ситуацію загалом вигідною для потенційних покупців. Але й вони не поспішають купувати житло.

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Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:07

Re: Квартири в новобудовах дешевшатимуть — наскільки і чому

потенциальные покупатели? кто они, кто эти люди?
Примат
 
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Так будет тока дорожать.
Не? Не будет?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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