Про це повідомив секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни, нардеп Данило Гетманцев.
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В Україні планують створити Національний банк розвитку: як він функціонуватиме
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Додано: Вів 12 лип, 2022 23:20
В Україні планують створити Національний банк розвитку:...
Пропонуємо до обговорення:
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В Україні планують створити Національний банк розвитку: як він функціонуватиме
Додано: Вів 12 лип, 2022 23:21
1. Банков больше, чем достаточно.(идут на закрытие)
2. Дешевле будет лопнувший банк переформатировать.
3. Потребность в новом банке - это только новая кормушка, для новых обдарованих.
А тем более, на особых условиях!
............................................................................................
- Крадуть?
- А де ж не крадуть?
- Працювати жодне не волає.
Додано: Вів 12 лип, 2022 23:27
Re: В Україні планують створити Національний банк розвитку:.
Ааа... Гетьманцев?
Дальше можно не обсуждать, расходимся.
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