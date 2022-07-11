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В Україні викрили податкових
ухилянтів: заарештовано...

В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:05

В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили компанію з іноземними інвестиціями в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано скло на 60 млн грн
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:05

То скло вже дуже потрібно
konjkov_il29
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Модератори: Ірина_, Модератор

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