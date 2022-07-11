Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили компанію з іноземними інвестиціями в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
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В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано скло на 60 млн грн
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Додано: Сер 13 лип, 2022 08:05
В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано...
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Дивися повний текст
В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано скло на 60 млн грн
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