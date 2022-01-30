Уперше в історії ринку одночасно сформовано 12 мільйонів 340 тисяч рахунків за газ
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В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ
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Додано: Сер 13 лип, 2022 15:31
В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ
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В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ
Додано: Сер 13 лип, 2022 15:31
Заднім числом перевели всіх від Фірташа до Нафтогазу, а повідомили про це лише 14 червня, і купа абонентів тепер мусить повертати гроші від Фірташа , проходячи 7 кіл пекла - заяви, копії платіжок, номер карти ім давай збирай ... Ну, не можна було це автоматом перекинути ? Ну, що за держава ...
Додано: Сер 13 лип, 2022 15:39
да, хрен теперь буду платить авансом
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