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На Банковій кажуть, що Україні
потрібно $9 мільярдів...

На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:45

На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

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На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця
R2
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пока не будет САП, денег не давать. только оружием...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:16

Хватит воровать правительству, отпустите курс НБУ.
Дефицит 141 млрд грн уже 3.5 млрд долларов.
anton_gms
 
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