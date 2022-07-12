Україна потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.
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На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:45
На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів...
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На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:16
Хватит воровать правительству, отпустите курс НБУ.
Дефицит 141 млрд грн уже 3.5 млрд долларов.
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