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У рф хочуть зменшити етикетки через дефіцит паперу та...
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:54
Пропонуємо до обговорення:
У росії хочуть змінити стандарти етикеток продуктів через дефіцит паперу та чорнила. З відповідною пропозицією до профільних відомств звернулася віце-прем'єр рф Вікторія Абрамченко.
Дивися повний текст У рф хочуть зменшити етикетки через дефіцит паперу та чорнила
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R2
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:54
У 3 -літрові банки буде єкономніше...
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blackwi
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