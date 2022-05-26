RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ вважають, що валютні
обмеження мають бути...

У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:56

  andrijk777 написав:Я майже впевнений що на курсі 29 хтось наживається.
Не зрозуміло навіщо тримати довоєнний курс гривні до долара. Все-таки війна, логічно попустити курс щоб експортерам стало легше.
Та й західну допомогу можна обміняти на більшу кількість гривні.


поки не почнеться зрив різьби, ніхто чухатись не буде.
власне, цей процес рвання різьби успішно йде.

але як я розумію, у нас вже склалася традиція під час девалу створювати два та більше різних курсів для арбітражних схем (для своїх в першу чергу, а "карточні туристи та аферисти" - це нове паралельне явище. Схеми удосконалюются, принцип залишається).
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3554
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1728 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:21

от тепер Банки нехай донатять ((
vova_pochernin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 03.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:04

не можу з цього бреду.
Вже раніше казали не шановні парламетарі, що е̶к̶с̶п̶р̶о̶п̶р̶і̶а̶ц̶і̶я̶ фіксований курс курс валют допомогає жити нам по курсу 29.5.
Таке враження, що ці колаборанти працюють не в інтересах України, бо їх дії зменшують надходження валюти до країни.
baranov_serhiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:31

Кремлівські кроти у НБУ можуть як завгодно виправдовувати це здирництво, але я принципопово буду сидіти у неоплачуваній відпустці поки курс не вирівняється. НБУ - це зрадники, вони завжди були і є лоббістами олігархів і банкірів. Під час усіх криз окремі банкіри збагачувались за рахунок населення.
bobcat
 
Повідомлень: 59
З нами з: 20.01.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обмеження на кількість пального для водіїв можуть...
R2 » Сер 29 чер, 2022 00:25
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 чер, 2022 00:25
igor_shaula
З 16 липня ресурси в Мережі та інтерфейси мають...
R2 » Чет 16 чер, 2022 11:31
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 11:31
folker
НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив... 1, 2, 3
R2 » П'ят 20 тра, 2022 19:07
24 4530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 12:07
godGamer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (191)
15.07.2022 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.