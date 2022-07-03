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Раді пропонують скасувати
мита і ПДВ на авто для ЗСУ

Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:11

Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ

Пропонуємо до обговорення:
Верховній раді України пропонують скасувати ввізні мита та податок на додану вартість (ПДВ) на авто, які ввозяться для Збройних сил.

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Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:12

"авто для ЗСУ" - класна ознака. Скільки коштуватиме папірець, що ввезене авто саме "для ЗСУ" ? Доларів 100 ? А після війни авто також буде для "ЗСУ" чи треба вивозити ?

Клоуни. Ніяк не навчаться, що регулювати можна лише те, що легко перевіряється і не піддається корупційній складовій.

Наприклад, дозволити використання авто без сплати мита лише в районах бойових дій (затверджується список таких районів, з щомісячним оновленням). За межами цих районів авто підлягає розмитненню в термін 30 днів. +номери з окремим кольором.

А то зараз навезуть Мазератті, типа для ЗСУ. І почнеться "В мене брат служив, подарував", "я сам гуманітарку вожу, ось подяка від червоного хреста.."
Nickoss1
 
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