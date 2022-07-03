Верховній раді України пропонують скасувати ввізні мита та податок на додану вартість (ПДВ) на авто, які ввозяться для Збройних сил.
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Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ
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Додано: Вів 19 лип, 2022 14:11
Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ
Пропонуємо до обговорення:
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Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:12
"авто для ЗСУ" - класна ознака. Скільки коштуватиме папірець, що ввезене авто саме "для ЗСУ" ? Доларів 100 ? А після війни авто також буде для "ЗСУ" чи треба вивозити ?
Клоуни. Ніяк не навчаться, що регулювати можна лише те, що легко перевіряється і не піддається корупційній складовій.
Наприклад, дозволити використання авто без сплати мита лише в районах бойових дій (затверджується список таких районів, з щомісячним оновленням). За межами цих районів авто підлягає розмитненню в термін 30 днів. +номери з окремим кольором.
А то зараз навезуть Мазератті, типа для ЗСУ. І почнеться "В мене брат служив, подарував", "я сам гуманітарку вожу, ось подяка від червоного хреста.."
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