Користувачі здивувалися: інформація про податки на смартфони та телевізори облетіла мережу.
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«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:51
«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
Додано: Вів 19 лип, 2022 20:51
не второпав, - це ноу-хау виключно в нашій країні буде?
бо щось не чув таке раніше
Додано: Вів 19 лип, 2022 22:05
приличные люди за поребриком уже лет 10 получают,
даже от кормушки оттирают друг друга со скандалами и т.п. борьбой
если какой-то законопроект непонятен - смотрите на соседа: там все уже давно такое есть
и что-то с переводчиком - ни*уя непонятно что тут хотели сказать
Додано: Сер 20 лип, 2022 05:43
это как сертификация авто, оплата только наличными и непонятно за что, при наличии евро 6 сертификата, кому война а кому мародёрство.
Додано: Сер 20 лип, 2022 06:26
За мелкий дождь 100 лир,за проливной 200 лир,с громом и молнией 300 лир,молчать !!!!.....
Додано: Сер 20 лип, 2022 08:28
Re: «Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
Це взагалі-то якісь чергові дурниці з новим податками на щось ...
Основне :
Так званий «податок на смартфон» тепер включений у вартість пристрою
Ну і ?
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:35
"Деньги пойдут в Организацию по управлению авторским правом (CMO). После этого они перенаправляются владельцу содержимого." Они реально считают людей идиотами? Даже теперь стало обидно что настолько.
Додано: Сер 20 лип, 2022 21:06
Получается, что теперь я смогу крутить любую музыку и фильмы у себя в баре и не париться на вопросы с правообладателем, если телевизор и телефон как источник контента будут куплены после вступления закона в силу?
Шикарно!
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