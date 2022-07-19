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АвтоВАЗ складе 1800 авто
Lada Largus із залишків...

АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:10

АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише «Інтерфакс» із посиланням на прес-реліз компанії.

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АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків компонентів на складах
R2
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blackwi
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