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Валютний прогноз: що буде із
американським доларом, від...

Валютний прогноз: що буде із американським доларом, від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:11

Валютний прогноз: що буде із американським доларом, від...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні ФРС вирішить питання щодо ставки. Головна інтрига – наскільки саме буде підвищення: на 75 чи 100 б. п. Джером Пауелл (Jerome Powell) раніше збирався розглядати на цьому засіданні тільки кроки 50 або 75 пунктів.

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Валютний прогноз: що буде із американським доларом, від ФРС чекають на рішення щодо ставки?
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:11

Та было ж вчера!! 0.75 что за новости такие с опозданием??
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:02

Цікавить, що буде, коли ФРС продовжить підіймати ставку понад пунктирну лінію. Теоретично, це вже занадто? Як ринки на це відреагують?
espanol
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Модератори: Ірина_, Модератор

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