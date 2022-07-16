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Валютний прогноз: що буде із американським доларом, від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні ФРС вирішить питання щодо ставки. Головна інтрига – наскільки саме буде підвищення: на 75 чи 100 б. п. Джером Пауелл (Jerome Powell) раніше збирався розглядати на цьому засіданні тільки кроки 50 або 75 пунктів.
Дивися повний текст Валютний прогноз: що буде із американським доларом, від ФРС чекають на рішення щодо ставки?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:11
Та было ж вчера!! 0.75 что за новости такие с опозданием??
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:02
Цікавить, що буде, коли ФРС продовжить підіймати ставку понад пунктирну лінію. Теоретично, це вже занадто? Як ринки на це відреагують?
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