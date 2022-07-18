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З України без декларування
вивезли понад $28 млн у...

З України без декларування вивезли понад $28 млн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:49

З України без декларування вивезли понад $28 млн у...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України розслідує незаконне переміщення через держкордон 28 мільйона доларів та 1,3 мільйона євро у готівці. За даними правоохоронців, гроші були запаковані у валізи та переміщені за один раз через «зелений коридор» пункту пропуску Закарпатської митниці.

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З України без декларування вивезли понад $28 млн у валізах: справу розслідує СБУ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:49

Этих "таможенников" знали все, кто незаконно выезжал из страны поименно. Там целый пост "пропускальщиков за деньги". Всё пропускали,.... можете даже проверить кто именно выезжал в эти дни через них по камерам. Много серых личностей увидите.
anton_gms
 
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