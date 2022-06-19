Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
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ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:58
ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в...
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ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:29
Re: ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в...
Тут бы громадянам України дали возможность користуватися усіма правами й свободами...
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