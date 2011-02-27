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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:17

Правекс за два месяца заметил отсутствие клиентов и прислал пуш: Валюту покупай на депозит!
глянул в аппку: на 3 мес. конверты 1% по $ и 0,5 по € - в таблице не так
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:00

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

что-то и клиринговый дом подвел, раньше курс был одним из лучших, а щас скурвился до уровня примата
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:36

Скай банк

На горячей линии скай-банка сказали, что курс доллара на депозит 39. Вчера, мол, тоже был выше, чем 38,50, указанный в таблице. К тому же, есть 0,5 % комиссия при занесении гривны на счет, и еще 0,5% комиссия за конвертацию. В таблице этого нет. И минимальный срок депозита, сказали, 105 дней, а не 100, как в таблице. Может, это мне не провезло с консультантом :roll: ?
Сергей Пр
 
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  #<1 ... 1000100110021003
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