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Обмінникам заборонили розміщувати
дані про курси валют...

Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:57

Re: Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют..

Andrey2512 написав:Скоро и в магазинах цены уберут...

Не прибируть, а будуть писати за 10грамів або взагалі за один))))
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:48

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:хто не має ковід- QR коду - тому нічого не продавати!


А может Лера вернулась из Лондона.)) :P

Лера для такого недостаточно креативна.
Побегать за парой франклинов и строить обидку под обменкой - это все, но что способна ее недалекая фантазия.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:38

что бы не говорили, а после новости курс на чёрном рынке упал с 42.8 до 41.5.
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:40

  jr_diava88 написав:что бы не говорили, а после новости курс на чёрном рынке упал с 42.8 до 41.5.

это по-приколу
Мизантрóп
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  #<12
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