|
|
|
Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:57
Andrey2512 написав:Скоро и в магазинах цены уберут...
Не прибируть, а будуть писати за 10грамів або взагалі за один))))
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:48
Игорь Алексеевич написав: greenozon написав:
хто не має ковід- QR коду - тому нічого не продавати!
А может Лера вернулась из Лондона.))
Лера для такого недостаточно креативна.
Побегать за парой франклинов и строить обидку под обменкой - это все, но что способна ее недалекая фантазия.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11354
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1529 раз.
- Подякували: 3375 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 30 лип, 2022 17:38
что бы не говорили, а после новости курс на чёрном рынке упал с 42.8 до 41.5.
-
jr_diava88
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 04.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 лип, 2022 17:40
jr_diava88 написав:
что бы не говорили, а после новости курс на чёрном рынке упал с 42.8 до 41.5.
это по-приколу
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6848
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1365 раз.
- Подякували: 1362 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|