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Чи загрожує Україні
дефолт – відповідь НБУ

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:40

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Днями глава Нацбанку заявив, що Україна розраховує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом.

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Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
R2
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Не баче тількі він та очільник НАК Нафтогазу...
blackwi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:43

дефолт - поняття філософське, особливо коли гроші є, а платити не хоче.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:24

Лупин говорит одно, а думает другое)
Дефолт - это когда страна в назначенный срок не может заплатить свои долги. В Украине именно такая ситуация. Просто команда Зе и Лупин попросили перенести срок оплаты долгов.
Нафтогаз тоже просил перенести срок оплаты, но держатели его кредитного пакета не согласились, потому он дефолтнулся
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 18:19

  priem_metalla86 написав:Лупин говорит одно, а думает другое)
Дефолт - это когда страна в назначенный срок не может заплатить свои долги. В Украине именно такая ситуация. Просто команда Зе и Лупин попросили перенести срок оплаты долгов.
Нафтогаз тоже просил перенести срок оплаты, но держатели его кредитного пакета не согласились, потому он дефолтнулся
Кабінет міністрів не надав дозволу для НАК "Нафтогаз України" на погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу. Джерело: https://biz.censor.net/n3356694
Газу немає, грошей на газ теж. Тільки Фірташ був в шоколаді, коли йому списали $2 млрд. боргу)
mvi
 
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