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Як українці зможуть
впливати на розмір ЄСВ та...

Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:43

Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович, пише social.com.ua.

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Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та збільшувати власну пенсію
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:43

Интересно, где водятся такие наёмные работники, которым так много платят после вычета налогов, что им прям жизни нет, чтобы не доплатить из этой суммы в ПФ? В Министерстве социальной политики, наверное.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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