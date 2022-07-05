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За яких умов можна
паркуватись на тротуарі

За яких умов можна паркуватись на тротуарі
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:51

За яких умов можна паркуватись на тротуарі

Пропонуємо до обговорення:
В умовах відсутності в містах місць для паркування, водії паркуються, де тільки можуть. Дехто з дотриманням вимог закону, а дехто вимушений порушувати.

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За яких умов можна паркуватись на тротуарі
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:51

Ну вот, так красиво процитировали ПДД и вдруг из того, что при соблюдении свободности двух метров для легковых авто нет ПОВТОРНОГО (на самом деле уже третьего, потому что на тротуарах даже остановка запрещена) запрета на стоянку вдруг сделан вывод, что им стоянка разрешена. Формально таки запрещена, но всем пофиг. Писателям ПДД - в первую очередь.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 00:13

Re: За яких умов можна паркуватись на тротуарі

Есть 2 метра? Есть. Какие проблемы?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:57

Зато в Житомире: если поставил авто на тротуаре с соблюдением правила 2м для пешеходов, но на этом участке дороги стоит знак, запрещающий остановку и стоянку - получаешь 340 грн в конвертике под дворник.
olegkucheruk
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 18:50

olegkucheruk
Неправомерные постановы обжалуются легко. Даже без суда
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:05

  Andrey2512 написав:Есть 2 метра? Есть. Какие проблемы?


Проблема в тому, що виконання п.15.10 в), не дає права вам порушувати п.15.10 б) та п.15.10 а).
Oleg78Les
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:08

  olegkucheruk написав:Зато в Житомире: если поставил авто на тротуаре с соблюдением правила 2м для пешеходов, но на этом участке дороги стоит знак, запрещающий остановку и стоянку - получаешь 340 грн в конвертике под дворник.


Є роз'яснення Верховного суду, про те, що дія знаку розповсюджується не тільки на проїжджу частину, але й на всі елементи дороги, в т.ч. на тротуар.
Oleg78Les
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:26

  priem_metalla86 написав:ПДД полиция как хочет так и понимает. Припаркуцся оставив хоть 3м, найди под дворниками конвертик со штрафом и или доказывал в суд, что ты не олень


В нашій країні діє принцип, дозволено все, що не заборонено. Це навіть в конституції прописано. Якщо заборонено паркуватися п.15.10а) та п.15.10б) то виконання п.15.10в) ніяк не дає вам права порушувати інші пункти ПДД. А так да, доводьте в суді, що ви виконували пункт п.15.10в), а вам виписали "незаконно" штраф по п.15.10б). В нас є такі суди, що задовольняють позов, а є такі суди, що відмовляють у позові. Користуйтесь нагодою, що у нас нереформовані суди, великий шанс того, що пощастить оскаржити штраф.
Oleg78Les
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:36

  Oleg78Les написав:Є роз'яснення Верховного суду, про те, що дія знаку розповсюджується не тільки на проїжджу частину, але й на всі елементи дороги, в т.ч. на тротуар.

тротуар это элемент дороги? :shock:
Как много я еще не знаю в этой жизни. А если гараж у дороги, то в гараже также нельзя парковаться?
Примат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:06

  Примат написав:
  Oleg78Les написав:Є роз'яснення Верховного суду, про те, що дія знаку розповсюджується не тільки на проїжджу частину, але й на всі елементи дороги, в т.ч. на тротуар.

тротуар это элемент дороги? :shock:
Как много я еще не знаю в этой жизни. А если гараж у дороги, то в гараже также нельзя парковаться?

1.10Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
автомобільна дорога, вулиця (дорога)- частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.
Faceless
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