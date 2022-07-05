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За яких умов можна
паркуватись на тротуарі

За яких умов можна паркуватись на тротуарі
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:35

  Faceless написав:
  Примат написав:
  Oleg78Les написав:Є роз'яснення Верховного суду, про те, що дія знаку розповсюджується не тільки на проїжджу частину, але й на всі елементи дороги, в т.ч. на тротуар.

тротуар это элемент дороги? :shock:
Как много я еще не знаю в этой жизни. А если гараж у дороги, то в гараже также нельзя парковаться?

1.10Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
автомобільна дорога, вулиця (дорога)- частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.

как раз тут в определении и указано, что это не элемент дороги, а дорого до края тротуара только :| Но "юристам" виднее

15.10 ПДР України краєм тротуару є зовнішній бік тротуару, що знаходиться біля дорожньої полоси для руху транспортних засобів
Примат
 
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