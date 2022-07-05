За яких умов можна паркуватись на тротуарі

Faceless написав:Примат написав:
тротуар это элемент дороги?
Как много я еще не знаю в этой жизни. А если гараж у дороги, то в гараже также нельзя парковаться?1.10Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
автомобільна дорога, вулиця (дорога)- частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.
как раз тут в определении и указано, что это не элемент дороги, а дорого до края тротуара только Но "юристам" виднее
15.10 ПДР України краєм тротуару є зовнішній бік тротуару, що знаходиться біля дорожньої полоси для руху транспортних засобів