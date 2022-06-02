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The Economist назвав ТОП-10
найкомфортніших міст світу

The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:41

The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу

Пропонуємо до обговорення:
Іноземне видання The Economist щороку публікує рейтинг The Global Liveability Index 2022. У ньому йдеться про найбільш та найменш комфортні міста світу для життя.

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The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу
R2
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