Іноземне видання The Economist щороку публікує рейтинг The Global Liveability Index 2022. У ньому йдеться про найбільш та найменш комфортні міста світу для життя.
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The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:41
The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу
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Дивися повний текст
The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу
Додано: Нед 31 лип, 2022 19:41
Це вони кизил тувинський не бачили, там дира з дир, там з'явився фашист шойгу
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