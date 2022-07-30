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В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів обговорює запровадження в Україні додаткового збору чи мита, а також коригування пільгового податкового режиму для фізосіб-підприємців (ФОПів).
Дивися повний текст В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють запровадження нового збору
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R2
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:26
дуже круті економісти - спочатку відміна мита на авто, потім 2% з обороту (нафіга??). А тепер всім додатковий податок. дбл
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ruslan42212
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Додано: Сер 03 сер, 2022 07:08
Текст якось подебільному написано "Він також нагадав, що наразі ФОПи мають право платити 2% з обороту разом 5%,"
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GALeon
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Додано: Сер 03 сер, 2022 09:22
Текст написаний правильно. Просто робот невдало здіцснив переклад з кацапської мови на українську - в оригіналі було "вместо", після перекладу вийшло "разом".
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vsaf
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Додано: Сер 03 сер, 2022 09:42
Экономический блок в правительстве и ВР давно всех нужно менять.
Поэтому и такие странные предложения.
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anton_gms
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:05
В начале воны говорили, что налоговая политика никогда больше не будет, такой как была. Через 3 месяца все налоги вернули, а еще через два хотят новый добавить...
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eduard_k
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