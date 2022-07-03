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У Раді розкрили подробиці
запровадження додаткового мита

У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:40

У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти імпортерами.

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У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:40

Треба на цьому не зупинятись ! Запровадити ще й мито 10% на продаж валюти експортерами. І продаж зробити 100% обов'язковим. А то занадто жирують ці всі аграрії/айтішники. І НБУ буде в шоколаді. При оф. курсі = 36 - продавати по 41, а купувати по 32.
Ще трохи і народ почне замислюватись, а може вже не такий і страшний цей путін..
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:34

Nickoss1
Що ти про Путіна кажеш? Не страшний?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:13

  Andrey2512 написав:Nickoss1
Що ти про Путіна кажеш? \\\

Он говорит, что Раде нужно "или крестик снять или трусы натянуть"...
_hunter
 
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