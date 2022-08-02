Представники Пенсійного Фонду України пояснили, як формуються такі надбавки.
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Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії
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Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56
Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші...
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Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії
Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56
У мене 47років стажу,але мені ще не разу не доблачували за понад нормовий стаж 304грн.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 03:09
Ханиги, а чому ви всіх рівняєте? Наприклад у мене стаж 44 роки 3 місяці. Пенсія вище мінімальної. Так чому ви за понаднормовий стаж нараховуєте 1% від мінімальної пенсії, а не наприклад від нарахованої мені пенсії чи моєї проїндексованої заробітної плати і таким як я особам у яких розмір пенсії чи ЗП вищий ніж мінімальна? Собі уроди підвищуєте ЗП на яких підставах? Депутати підвищили собі ЗП вдічі за який члєн? Вас чиновників треба на мінімалку посадити, тоді може вам дійде що по чому. В період війни замість того щоб пенсіонерам підвищити виплати, ви нечисті собі підвищуєте!
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