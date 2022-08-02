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Доплати за понаднормовий стаж:
у кого можуть бути більші...

Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56

Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші...

Пропонуємо до обговорення:
Представники Пенсійного Фонду України пояснили, як формуються такі надбавки.

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Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56

У мене 47років стажу,але мені ще не разу не доблачували за понад нормовий стаж 304грн.
olamanak
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 03:09

Ханиги, а чому ви всіх рівняєте? Наприклад у мене стаж 44 роки 3 місяці. Пенсія вище мінімальної. Так чому ви за понаднормовий стаж нараховуєте 1% від мінімальної пенсії, а не наприклад від нарахованої мені пенсії чи моєї проїндексованої заробітної плати і таким як я особам у яких розмір пенсії чи ЗП вищий ніж мінімальна? Собі уроди підвищуєте ЗП на яких підставах? Депутати підвищили собі ЗП вдічі за який члєн? Вас чиновників треба на мінімалку посадити, тоді може вам дійде що по чому. В період війни замість того щоб пенсіонерам підвищити виплати, ви нечисті собі підвищуєте!
ivaschenko1957
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