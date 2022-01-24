|
|
|
Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:31
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник криптовалюти Ethereum Віталік Бутерін порекомендував інвесторам, які не вірять в успішність механізму консенсусу Proof-of-Stake, вкладати кошти в Ethereum Classic (ETC).
Дивися повний текст Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих, хто не вірить у «зелений» блокчейн
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98220
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:31
Насправді хардфорком був ETH, а не ETC. ETC — це базовий (класичний) етеріум.
-
sergiy_bazanov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.08.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|