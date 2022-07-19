Сполучення «друкарський верстат» у свідомості багатьох українців – це апарат, що розташований у Києві, на якому безперервно друкують нові, хрусткі гривневі купюри.
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Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести
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Додано: Суб 06 сер, 2022 01:19
Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести
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Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести
Додано: Суб 06 сер, 2022 07:43
Re: Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призве
говят 10% с импорта, сиречь со всего, необязательно друкувать
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