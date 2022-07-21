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Якщо наступного року війна
завершиться, то з 2024 року...

Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05

Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.

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Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна запускати накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05

для цього є моделювання і статистика. А чекати ви можете ще 10 років
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:14

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.


Они там что, все такие отбитые? :shock:
У вас идиотов в стране под 60% инфляции за полгода, а они о накопительной системе, рассчитанной на лет 30, размышляют :shock:
Сюрреализм какой то :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:47

:shock:
  EKO написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.


Они там что, все такие отбитые? :shock:
У вас идиотов в стране под 60% инфляции за полгода, а они о накопительной системе, рассчитанной на лет 30, размышляют :shock:
Сюрреализм какой то :idea:

Ну здесь лишь два варианта.
Громко в бочку зарядила либо самокатчица от экономики, либо имеет место быть очередная попытка сыграть с населением в наперстки （на этот раз на его пенсионные накопления）.
antey1969
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