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Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Уряд вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту «єРобота». Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.
Дивися повний текст Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за проєктом «єРобота»
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Додано: Пон 08 сер, 2022 12:33
в рамках проекта «єРобота» уже поступило 6,5 тысячи заявок
и получили они все по 6,5 тысяч гривен
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