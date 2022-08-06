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Уряд розширив перелік тих, хто
може отримати гранти за...

Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:33

Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту «єРобота». Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.

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Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за проєктом «єРобота»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:33

в рамках проекта «єРобота» уже поступило 6,5 тысячи заявок

и получили они все по 6,5 тысяч гривен
cohan
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