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Як продати чи здати в оренду житло, коли ви за кордоном:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Багато власників житла з різних регіонів України виїхали за кордон або збираються виїхати, однак мають бажання здавати своє житло в оренду. Цей процес юридично не простий. Водночас багато рієлторів готові допомогти в цьому питанні.
Дивися повний текст Як продати чи здати в оренду житло, коли ви за кордоном: поради експерта
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:15
И квартиры нет. Ищи свещи
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